Ветеран Великой Отечественной войны из Приморья отметил 96-летие Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Ветеран Великой Отечественной войны Ким Ипатович Петухов отметил 96-летие в Спасске-Дальнем. Именинника приехали поздравить сотрудники отдела социальной защиты и местной администрации. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время войны мужчина жил на территории Казахстана. Будучи подростком, он трудился на урановом руднике, отдавая тяжелой работе все физические и моральные силы. Дети осознавали свою огромную ответственность перед охваченной бедой страной. После завершения тех суровых испытаний Ким Ипатович вместе с семьей перебрался на Дальний Восток в поселок Кировский, где к тому моменту уже обосновался его родной брат.

«Было очень сложно, но мы, дети, понимали, что от каждого из нас зависит судьба Родины», – передали слова именинника в администрации Спасска-Дальнего.

Сейчас мужчина проживает в специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов. Окружающие очень любят его за неиссякаемый оптимизм, которым он заражает всех вокруг. В праздничный день гости вручили ветерану цветы, а также передали поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора края Олега Кожемяко.

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