Всероссийский свадебный фестиваль впервые пройдет в Приморье 8 июля Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в Приморье впервые состоится Всероссийский свадебный фестиваль. Во время праздничных мероприятий узами брака свяжут себя больше 10 пар. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Торжество начнется с массового шествия, в котором примут участие молодожены, супруги с большим стажем и участники прошлых лет. После этого состоится официальная регистрация новых семей. Узаконить свои отношения приедут не только жители края, но и гости из Тюмени и Ростова-на-Дону. Кульминацией открытия станет передача очага «Сердце России» с огнем, привезенным из муромского Свято-Троицкого монастыря, где покоятся мощи Петра и Февронии.

«Мы организуем не просто стандартную церемонию в стенах ЗАГСа, а настоящий праздник с концертной программой и подарками для молодоженов», – рассказали в администрации Владивостока.

Помимо официальной части, для жителей и гостей города подготовили развлекательную программу. На территории развернутся гастрономический городок и творческие мастер-классы, а также состоится массовое бросание букетов. Одной из самых необычных локаций станет фотобудка с искусственным интеллектом, где пары смогут сгенерировать возможную внешность своего будущего ребенка.

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