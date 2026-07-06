Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

О газификации объектов Примтеплоэнерго рассказал генеральный директор предприятия Вячеслав Бабич в ходе пленарного заседания 10 Восточного нефтегазового форума, прошедшего во Владивостоке.

По его словам, Примтеплоэнерго, являясь локомотивом малой генерации Приморского края в сфере теплоснабжения, последние два года активно переводит объекты предприятия на газ.

Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

«За этот период мы построили семь газовых котельных на замену дорогостоящим мазутным объектам, обеспечив качественное теплоснабжение жителей края и сократив расходы на дорогостоящее топливо - мазут. В прошлом месяце приступили к строительству крупного объекта в Большом Камне, который будет отапливать большую часть города - 32 тысячи абонентов. Планируем в следующий отопительный сезон котельную ввести в эксплуатацию», - отметил Вячеслав Бабич.

«В течение нескольких лет в планах построить 15 современных газовых котельных, в том числе в Артемовском, Находкинском и Владивостокском городских округах. По поручению губернатора края, на территориях, где газификация не запланирована, рассматриваем возможность перевода объектов на сжиженный природный газ. В эксплуатации предприятия уже находятся пять таких котельных» - уточнил генеральный директор Примтеплоэнерго.

Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

Газификация объектов направлена не только на повышение качества и надежности оказываемых предприятием услуг, но также способствует улучшению экономических показателей предприятия и сохранению экологии региона.