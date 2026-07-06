Два пассажирских автобуса столкнулись в Приморье Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Артеме в районе остановки общественного транспорта «Больница» произошло ДТП. 46-летний водитель муниципального автобуса врезался в другой пассажирский транспорт. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На место аварии прибыли инспекторы Госавтоинспекции. Мужчина, управлявший следующим по маршруту № 22 автобусом, отъезжал от остановки, но перед маневром не убедился в безопасности. Не уступив дорогу, он допустил столкновение с проезжающим мимо пассажирским автобусом.

«На момент автоаварии в салонах транспортных средств находилось 23 пассажира. По предварительной информации, никто из них не пострадал», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

В отношении виновника ДТП полицейские составили административный протокол за невыполнение требований правил дорожного движения и непредоставление преимущества. Сейчас специалисты продолжают устанавливать обстоятельства аварии.

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