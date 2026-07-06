Сотрудники океанариума проверили качество морской воды в Приморье Фото: Марина БУНАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Научные сотрудники Приморского океанариума провели мониторинг прибрежных морских вод. Они взяли пробы на станциях от бухты Щитовой до бухты Тавайза. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Эксперты зафиксировали температуру, соленость и прозрачность акватории. Для получения материала они использовали специальный гидрологический прибор – батометр. Собранные организмы поместили в фиксирующий раствор на неделю, после чего их видовой состав и гидрохимические показатели изучат в лаборатории под световым микроскопом. Строгий учет необходим, так как микроводоросли играют важную роль в экосистеме и служат точным индикатором качества среды.

«Также мы отобрали живую пробу, чтобы выделить интересующие нас в научном плане культуры микроводорослей», – рассказали в Приморском океанариуме.

Благодаря таким многолетним наблюдениям специалисты могут отслеживать динамику состояния прибрежных вод. В дальнейшем полученные во время мониторинга результаты используют для подготовки фундаментальных научных работ и профильных публикаций.

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