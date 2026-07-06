За нападение на женщину в подъезде житель Приморья получил срок Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Первомайском районе Владивостока вынесли приговор 56-летнему мужчине за хулиганство. Ночью он напал на незнакомую женщину в подъезде жилого дома на улице Борисенко. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло в апреле 2025 года. Мужчина нашел незначительный повод для конфликта с местной жительницей. Во время ссоры он нанес ей несколько сильных ударов. Женщина не удержалась на ногах, упала на пол и получила ушибы.

«Действия подсудимого суд квалифицировал как грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное с применением насилия к гражданину», – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

В итоге суд признал нападавшего виновным в преступлении. В качестве наказания ему назначили один год и шесть месяцев принудительных работ.

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