Похититель дорогого парфюма и чужих денег пойдет под суд на Камчатке Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском 23-летний местный житель предстанет перед судом за серию краж. Сначала он похитил из магазина косметики дорогой парфюм, а затем потратил деньги с чужой банковской карты. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В январе парень заметил на стеллаже флакон элитных женских духов, забрал его и ушел. Парфюм он быстро продал прямо на улице случайной прохожей за 3,5 тысячи рублей. На этом молодой человек не остановился и вскоре совершил еще одно преступление.

«Спустя неделю он зашел в продуктовый магазин, увидел на столе банковскую карту и с ее помощью совершил покупки для личных нужд, а также перевел деньги приятелю», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Общий ущерб составил более 24 тысяч рублей. Обвиняемый полностью признал свою вину. На сегодняшний день прокурор утвердил обвинительное заключение, материалы уголовного дела направили в городской суд.

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