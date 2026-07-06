Прокуратура проверит информацию о домашнем насилии в семье жительницы Приморья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Приморье в социальных сетях появилась тревожная публикация о домашнем насилии. Жительница Владивостока рассказала, что собственный муж систематически ее избивает, после чего ситуацией заинтересовались надзорные органы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Прокуроры отреагировали на сообщение в интернете и начали проверку. Они планируют разобраться во всех обстоятельствах семейного конфликта. В рамках надзора ведомству предстоит оценить и действия правоохранительных органов: какие именно меры принимались после жалоб на агрессивного мужа и были ли полностью соблюдены законные права женщины.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку полноте и своевременности мер, принятых сотрудниками правоохранительных органов по изложенным в публикациях фактам о противоправных действиях, а также соблюдению прав заявительницы», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сейчас ход и итоговые результаты разбирательств находятся на строгом контроле ведомства Советского района. По итогам проверочных мероприятий, если появятся веские основания, специалисты примут меры реагирования.

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