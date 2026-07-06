Иск почти на миллиард рублей получила строительная фирма в Приморье Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В Арбитражном суде рассмотрят крупный иск Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) к московской строительной компании. Спор на 977 миллионов рублей связан со срывом сроков возведения цеха для самолетов «Байкал». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Согласно картотеке, исковое заявление от КРДВ поступило 8 июня 2026 года. Точная сумма требований к застройщику составила 976 581 166 рублей. Спустя неделю инстанция официально приняла документы к производству. Представители компании-ответчика подали ходатайство об участии в процессе по видеосвязи, суд одобрил запрос.

«Принять к производству заявление. Назначить предварительное судебное заседание», – следует из материалов Арбитражного суда Приморского края.

Известно, что причиной многомиллионного иска стал сорванный контракт на строительство производственного корпуса. Столичный подрядчик получил крупный аванс, но не уложился в график, поэтому заказчик разорвал договор. Теперь детали возврата денег стороны обсудят на первом слушании 8 июля.

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