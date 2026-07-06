Более 260 малышей появились на свет в Приморье за прошедшую неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошлую неделю в Приморье появились на свет 262 ребенка. Девочки с минимальным отрывом опередили мальчиков: родились 132 малышки и 130 младенцев мужского пола. Кроме того, за этот период 112 семей стали родителями впервые. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С 29 июня по 5 июля вторые дети появились в 84 семьях, а третьи – в 44. Еще в 22 случаях местные жители стали мамами и папами в четвертый, пятый и шестой разы. Также за неделю медики приняли три двойни, среди которых оказались одна пара мальчиков и две пары девочек.

«Забота о здоровье будущего ребенка начинается еще на этапе планирования семьи. Бесплатно пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья могут как женщины, так и мужчины», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Жителям напоминают, что профильные медицинские проверки проводятся в поликлиниках по месту жительства. Сейчас всесторонняя поддержка ведется по нацпроекту «Семья», который направлен на сохранение здоровья людей и создание комфортных условий для рождения малышей.

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