Новые пожарные машины отправили в три округа Приморья Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

6 июля губернатор Олег Кожемяко передал спасателям ключи от четырех новых пожарных машин. Спецтехника отправилась в Шкотовский, Чугуевский и Анучинский округа. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Глава региона встретился с руководителями частей и осмотрел автомобили, собранные на базе вездеходов «Урал». Грузовики поедут на постоянное дежурство в поселки Новонежино и Смоляниново, а также в села Самарка и Анучино. Техника предназначена для проезда по труднодоступным местам при борьбе с лесным и бытовым огнем.

«За последние годы мы приобрели и передали в пожарные части 49 автомобилей, 43 единицы техники повышенной проходимости, открыли 16 депо, еще 12 стоят в планах», – рассказали в правительстве Приморского края.

По официальной статистике, только за прошлый год службы МЧС ликвидировали свыше 11 тысяч возгораний в зданиях и на открытых территориях. Кроме того, спасатели более двух тысяч раз выезжали на дорожные аварии для помощи пострадавшим.

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