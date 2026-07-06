Жителя Новосибирска осудят за продажу несуществующего экскаватора в Приморье Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме осудят 49-летнего жителя Новосибирска. Он придумал хитрую схему и выманил 200 тысяч рублей под предлогом продажи несуществующей дорожной спецтехники. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сибиряк выложил в интернет объявление о продаже экскаватора за 400 тысяч рублей. На предложение откликнулся покупатель из Архангельской области. Мошенник представился жителем Уссурийска и скинул клиенту липовые документы, а также скачанные из Сети фотографии и видео машины. Поверив аферисту, покупатель перевел ему 200 тысяч рублей в качестве предоплаты за транспортировку техники, после чего продавец перестал выходить на связь.

«Для этого он использовал банковские карты и телефонные сим-карты, зарегистрированные на разных людей и ранее приобретенные у знакомых», – рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Сотрудники транспортной полиции Уссурийска вычислили обманщика и доказали его вину. В отношении мужчины завели уголовное дело о мошенничестве, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Мошенник добровольно возместил причиненный ущерб, однако ему все равно грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.

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