Во Владивостоке водитель большегруза насмерть сбил пенсионерку

Полиция ищет свидетелей смертельного происшествия. Фото: пресс-служба УМВД по Приморскому краю

Во Владивостоке пенсионерка попала под колеса большегруза и скончалась от полученных травм. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

В дежурную часть Госавтоинспекции поступил сигнал о тяжелом происшествии в районе дома №1 по улице Фадеева. На место выдвинулись экипажи ДПС и бригада реанимобиля, однако спасти пострадавшую не удалось.

По предварительным данным, ДТП произошло 6 июля примерно в десять часов утра. 70-летняя горожанка пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения тяжелого грузовика «Ситрак», который следовал от улицы Спортивной. Пожилая женщина начала переход вне зоны действия «зебры», и водитель большегруза, имеющий за плечами 20-летний стаж, не смог предотвратить столкновение. От полученных множественных травм пешеход скончалась на месте еще до прибытия медиков.

В Госавтоинспекции выяснили, что за текущий календарный год водитель грузового автомобиля к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался, а результаты медицинского освидетельствования полностью исключили наличие алкогольного или наркотического опьянения.

В настоящий момент полиция ищет свидетелей смертельного ДТП. Связаться с дежурной частью полка ДПС можно по телефонам 8(423) 249-09-21 или 249-05-56.

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