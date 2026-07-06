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НовостиОбщество6 июля 2026 6:59

В Приморье дорожные камеры зафиксировали более 800 тысяч нарушений за полгода

Смертность на дорогах сократилась на 20 процентов
Юлия ЕФРЕМОВА
Камеры помогли зафиксировать более 800 тысяч нарушений

Камеры помогли зафиксировать более 800 тысяч нарушений

Фото: Ольга ЮШКОВА.

За первую половину года дорожные камеры в Приморье зафиксировали больше 800 тысяч нарушений правил движения. В основном водители попадаются на превышении скорости. Автоматика работает без перерывов и выходных, и именно она сейчас приносит основную массу штрафов, снимая нагрузку с инспекторов на дорогах. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

При этом экипажи ДПС тоже активно работали. За шесть месяцев сотрудники Госавтоинспекции отстранили от руля больше трех тысяч пьяных водителей. Также проверяли состояние дорог и работу перевозчиков – за это выписали сотни протоколов. Параллельно инспекторы провели больше трех тысяч профилактических встреч – от детских садов до военных частей, чтобы объяснять правила, а не только штрафовать.

Эти меры уже дают результат. По сравнению с прошлым годом в крае стало меньше смертельных аварий – число погибших снизилось на 20%. Сократилось и число ДТП с участием нетрезвых водителей, а также наездов на пешеходов. В ГИБДД связывают это в том числе с тем, что камеры дисциплинируют водителей – те чаще сбрасывают скорость в зонах контроля.

На развитие и установку новых комплексов фотовидеофиксации в этом году направили больше 250 миллионов рублей.

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