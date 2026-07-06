В Приморье дорожные камеры зафиксировали более 800 тысяч нарушений за полгода

Камеры помогли зафиксировать более 800 тысяч нарушений Фото: Ольга ЮШКОВА.

За первую половину года дорожные камеры в Приморье зафиксировали больше 800 тысяч нарушений правил движения. В основном водители попадаются на превышении скорости. Автоматика работает без перерывов и выходных, и именно она сейчас приносит основную массу штрафов, снимая нагрузку с инспекторов на дорогах. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

При этом экипажи ДПС тоже активно работали. За шесть месяцев сотрудники Госавтоинспекции отстранили от руля больше трех тысяч пьяных водителей. Также проверяли состояние дорог и работу перевозчиков – за это выписали сотни протоколов. Параллельно инспекторы провели больше трех тысяч профилактических встреч – от детских садов до военных частей, чтобы объяснять правила, а не только штрафовать.

Эти меры уже дают результат. По сравнению с прошлым годом в крае стало меньше смертельных аварий – число погибших снизилось на 20%. Сократилось и число ДТП с участием нетрезвых водителей, а также наездов на пешеходов. В ГИБДД связывают это в том числе с тем, что камеры дисциплинируют водителей – те чаще сбрасывают скорость в зонах контроля.

На развитие и установку новых комплексов фотовидеофиксации в этом году направили больше 250 миллионов рублей.

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