Приморцам рассказали, как не спутать кишечную инфекцию с простудой

Один из самых эффективных способов избежать заражения - тщательно мыть руки перед едой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В разгар отпускного сезона специалисты приморского Роспотребнадзора бьют тревогу: традиционные летние кишечные напасти – ротавирусы, норовирусы и энтеровирусы – нередко маскируются под банальную ОРВИ. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство Приморского края.

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что внешне заболевание может напоминать простуду, однако реальный удар приходится на желудочно-кишечный тракт, а промедление с правильной диагностикой грозит серьезными осложнениями.

Ротавирус чаще всего цепляется к детям, передается через грязные руки, воду и продукты, вызывая сильный понос, рвоту и температуру. Норовирус, напротив, опасен своей сверхзаразностью – достаточно мимолетного контакта с инфицированной поверхностью, чтобы подхватить внезапную рвоту и резкую слабость. Энтеровирус особенно активен в жару, его подхватывают через воду, предметы и даже, хоть и редко, воздушно-капельным путем.

Избежать заболеваний можно весьма простым способом.

«Мыло и чистая вода – вот наше все. Элементарное мытье рук перед каждым приемом пищи и после возвращения с улицы снижает шансы заразиться в разы, и это золотое правило особенно актуально для детей, которые тянут в рот все подряд», – отметила заведующая эпидотделом Роспотребнадзора Татьяна Ельчанинова.

В дополнение к гигиене врачи советуют пить исключительно кипяченую или покупную бутилированную воду, тщательно мыть ягоды и овощи с мылом, а также категорически избегать купания в диких, необорудованных пляжах, где качество воды никто не контролирует.

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