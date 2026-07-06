«Дом генерала» в Уссурийске обретет новую жизнь: для исторического особняка нашли инвестора

Благодаря инвестору исторический особняк обретет новую жизнь. Фото: сайт наследие.дом.рф

В Уссурийске нашли инвестора для восстановления легендарного особняка военного ведомства, больше известного в народе как «Дом генерала». Здание площадью под 236 квадратных метров, являющееся официальным памятником культурного наследия, сегодня находится в плачевном состоянии и остро нуждается в капитальной реконструкции. Теперь у исторической постройки появился шанс на вторую жизнь. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Проект реставрации запустили в рамках общероссийской программы госкомпании «Дом.РФ» при поддержке Министерства культуры. Для инвесторов, берущихся за воскрешение старинных зданий, предусмотрены льготные кредитные ставки, что делает дорогостоящую работу по сохранению архитектурного облика городов финансово посильной. В Приморье в этот перечень вошли 17 объектов, большая часть которых сосредоточена в Уссурийске и Владивостоке.

В правительстве отметили, что легендарный дом был возведен еще в 1903 году по заказу военных царской России, в период активного строительства Южно-Уссурийского гарнизона. В разные годы в этих стенах проживали начальники гарнизона и высшие офицеры штаба Приамурского военного округа. Сегодня в планах не только вернуть зданию исторический облик, но и дать ему новую функциональную нагрузку, вписав в современную инфраструктуру города.

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