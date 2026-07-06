На пляжах Приморья изъяли более 100 литров контрафактного алкоголя

На пляжах алкоголь часто продают с грубыми нарушениями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Хасанском округе Приморья сотрудники контролирующих органов провели масштабный рейд по точкам продаж спиртного на побережье. Итог проверок оказался внушительным – с прилавков летних кафе и ларьков исчезло свыше 100 литров алкоголя, реализуемого с грубыми нарушениями закона. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

В краевом минпромторге пояснили, что предприниматели торговали горячительным без сопроводительных документов, подтверждающих легальность происхождения продукции, подвергая риску здоровье отдыхающих.

В ведомстве подчеркивают, что борьба с контрафактом выходит на новый уровень – нарушителям грозят колоссальные штрафы, начинающиеся от полумиллиона рублей. Особое внимание уделяется популярным у туристов локациям, таким как Андреевка и Зарубино, где поток желающих искупаться и отдохнуть особенно велик. Проверки, по заверению чиновников, не прекратятся до самого закрытия летнего сезона, чтобы не дать недобросовестным продавцам ни единого шанса остаться безнаказанными.

Стоит отметить, что подобные мероприятия уже показали свою эффективность. Так, за прошлый год количество смертей от отравления суррогатным алкоголем в Приморье сократилось более чем на 60 процентов.

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