В Первореченском районе Владивостока разгромили остановку: полиция ищет вандалов

Полиция ищет виновных в повреждении остановочного павильона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались видеозаписью, появившейся в городских пабликах Владивостока – на кадрах зафиксировано, как группа неизвестных наносит повреждения остановочному павильону в районе улицы Сабанеева. В дежурной части отдела полиции по Первореченскому району подтвердили факт происшествия и сообщили о начале проверки. В настоящее время оперативники устанавливают личности всех причастных к акту вандализма. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

В полиции отмечают, что независимо от мотивов и состояния участников инцидента, повреждение городской инфраструктуры влечет за собой административную либо уголовную ответственность. Сумма ущерба и квалификация действий будут определены в ходе проверочных мероприятий. В полиции также намерены выяснить, имели ли место аналогичные эпизоды с участием этих же граждан в других районах города.

Всем, кто обладает информацией о личности злоумышленников или располагает дополнительными видео момента происшествия, полиция рекомендует обратиться в ближайший отдел внутренних дел. По итогам разбирательства будет вынесено процессуальное решение, а виновным грозит как крупный штраф, так и обязательные работы по восстановлению разрушенного имущества.

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