На Камчатке планируют добыть почти 120 тысяч тонн лосося в этом сезоне

В этом сезоне на Камчатке планируют добыть 117,4 тысячи тонн тихоокеанских лососей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке прошло масштабное совещание под председательством главы Росрыболовства Ильи Шестакова и губернатора края Владимира Солодова, где определили стратегию лососевой путины-2026. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.

Согласно научным прогнозам, в этом сезоне регион планирует добыть 117,4 тысячи тонн тихоокеанских лососей – это больше половины от общего вылова по всему Дальнему Востоку, который оценивается в 227 тысяч тонн. Камчатка традиционно удерживает пальму первенства по добыче «красного золота», и нынешний сезон, по словам Шестакова, стартовал в полном соответствии с ожиданиями ученых.

Губернатор Камчатки подчеркнул, что лососевый промысел – это экономический стержень всего макрорегиона, а текущая путина проходит в непростых условиях, требующих максимальной координации всех ведомств.

По данным на 1 июля, рыбаки уже добыли 2 706 тонн, при этом к работе приступили 94 промышленных предприятия, 117 общин коренных малочисленных народов и оборудовано 100 участков для любительской рыбалки.

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