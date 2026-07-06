Приморские туристы получили цифрового «помощника»: о проблемах можно сообщить анонимно

Виртуальный помощник принимает сообщения о самых разных нарушениях Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье запустили удобный канал связи для отдыхающих – анонимный чат-бот, через который можно пожаловаться на некачественный сервис в туристической сфере. Виртуальный помощник принимает сообщения о самых разных нарушениях: от навязчивых «веревочников», захватывающих лучшие места на пляже, до отсутствия кассовых чеков на базах отдыха, незаконной продажи алкоголя и замусоренных береговых линий. Разработчики уверяют: каждое обращение остается конфиденциальным, а имя отправителя не разглашается. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

В краевом Минтуризма пояснили, что ни одна жалоба не останется без реакции. Специалисты профильного ведомства тщательно изучают каждое замечание, а затем передают информацию в контролирующие органы для проведения проверок. В арсенале – внезапные рейды, контрольные закупки и другие действенные методы, позволяющие оперативно выявить нарушения и привлечь недобросовестных предпринимателей к ответственности.

«Этот бот – наш надежный помощник в борьбе за качество и безопасность отдыха. Мы хотим, чтобы туристический бизнес в крае становился цивилизованнее, а гости чувствовали себя комфортно. К тому же через бот можно не только жаловаться, но и делиться идеями по улучшению отдыха в регионе», – подчеркнули в ведомстве.

Власти призывают жителей и гостей Приморья активнее пользоваться новым инструментом, ведь обратная связь от туристов – это главный двигатель позитивных перемен в индустрии гостеприимства.

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