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НовостиОбщество6 июля 2026 11:36

Почти шесть тысяч школьников из Приморья нашли себе работу на лето

Он могут заработать до 28 тысяч рублей за месяц
Юлия ЕФРЕМОВА
Школьникам предлагают самые разные виды занятости на лето

Школьникам предлагают самые разные виды занятости на лето

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Ремонтные бригады, экскурсии, вожатство и даже установка декораций – такой недетский выбор вакансий предлагает кадровый центр «Работа России» юным жителям Приморья. С начала лета при поддержке службы занятости уже нашли работу более 5,8 тысячи школьников, а всего обратилось порядка 6,7 тысячи подростков. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Зарплата в зависимости от занятости варьируется от 16 до 28 тысяч рублей, а центр доплачивает ребятам по 2,5 тысячи за полный отработанный месяц. Как пояснила начальник отдела занятости Людмила Калион, до конца года планируется трудоустроить 10,2 тысячи подростков.

Служба занятости гарантирует официальное оформление с 14 лет и строгий контроль за соблюдением трудового режима. Для самых юных сотрудников в возрасте 14-15 лет рабочий день не превышает четырех часов, для 15-16-летних – пяти, а подросткам 16-18 лет разрешается работать до семи часов в день. Карьерные консультанты сопровождают каждого соискателя: помогают выбрать профессию по душе, составить резюме и подготовиться к собеседованию, чтобы первая работа стала не только источником дохода, но и стартом в профессиональном будущем.

Чтобы устроиться на работу, школьнику достаточно обратиться в один из 30 кадровых центров в муниципалитетах, подать заявление с паспортом и реквизитами карты «Мир», а также предоставить письменное согласие родителей.

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