Почти шесть тысяч школьников из Приморья нашли себе работу на лето

Школьникам предлагают самые разные виды занятости на лето Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Ремонтные бригады, экскурсии, вожатство и даже установка декораций – такой недетский выбор вакансий предлагает кадровый центр «Работа России» юным жителям Приморья. С начала лета при поддержке службы занятости уже нашли работу более 5,8 тысячи школьников, а всего обратилось порядка 6,7 тысячи подростков. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Зарплата в зависимости от занятости варьируется от 16 до 28 тысяч рублей, а центр доплачивает ребятам по 2,5 тысячи за полный отработанный месяц. Как пояснила начальник отдела занятости Людмила Калион, до конца года планируется трудоустроить 10,2 тысячи подростков.

Служба занятости гарантирует официальное оформление с 14 лет и строгий контроль за соблюдением трудового режима. Для самых юных сотрудников в возрасте 14-15 лет рабочий день не превышает четырех часов, для 15-16-летних – пяти, а подросткам 16-18 лет разрешается работать до семи часов в день. Карьерные консультанты сопровождают каждого соискателя: помогают выбрать профессию по душе, составить резюме и подготовиться к собеседованию, чтобы первая работа стала не только источником дохода, но и стартом в профессиональном будущем.

Чтобы устроиться на работу, школьнику достаточно обратиться в один из 30 кадровых центров в муниципалитетах, подать заявление с паспортом и реквизитами карты «Мир», а также предоставить письменное согласие родителей.

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