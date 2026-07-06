Житель Чукотки ударил жену ножом в живот и вызвал скорую на следующий день Фото: Алексей ФОКИН.

В Билибинском районе Чукотки вынесен приговор 45-летнему жителю села Анюйск, который в приступе ревности нанес жене ножевое ранение в живот. Трагедия произошла в марте этого года во время совместного распития спиртного. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Между супругами вспыхнул конфликт, и мужчина схватился за нож. Однако скорую помощь пострадавшей вызвали только на следующий день - оба боялись, что мужчину привлекут к уголовной ответственности.

Суд признал ревнивца виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Прокурор запросил реальный срок, и Билибинский районный суд назначил наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.

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