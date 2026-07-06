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НовостиПроисшествия6 июля 2026 22:46

Во Владивостоке завели уголовное дело об истязании женщины

Мужчина систематически избивал свою жену
Алина БОНДАРЕНКО
Во Владивостоке завели уголовное дело об истязании женщины

Во Владивостоке завели уголовное дело об истязании женщины

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае следователи СКР завели уголовное дело по факту систематического насилия над женщиной. Информация об этом появилась в интернете - в публикации рассказывалось, как житель Владивостока в июле 2026 года наносил побои и совершал другие насильственные действия в отношении потерпевшей, причиняя ей не только физическую боль, но и серьезные психологические травмы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следственные органы уже начали необходимые мероприятия: опрашиваются возможные свидетели, изучаются записи и другие доказательства, которые помогут восстановить полную картину событий.

Личности участников устанавливаются. Уголовное дело завели по части 1 статьи 117 УК РФ «Истязание», которая предусматривает ответственность за систематическое нанесение побоев и причинение страданий.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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