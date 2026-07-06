Во Владивостоке завели уголовное дело об истязании женщины Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае следователи СКР завели уголовное дело по факту систематического насилия над женщиной. Информация об этом появилась в интернете - в публикации рассказывалось, как житель Владивостока в июле 2026 года наносил побои и совершал другие насильственные действия в отношении потерпевшей, причиняя ей не только физическую боль, но и серьезные психологические травмы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следственные органы уже начали необходимые мероприятия: опрашиваются возможные свидетели, изучаются записи и другие доказательства, которые помогут восстановить полную картину событий.

Личности участников устанавливаются. Уголовное дело завели по части 1 статьи 117 УК РФ «Истязание», которая предусматривает ответственность за систематическое нанесение побоев и причинение страданий.

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