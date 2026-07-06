На Камчатке 17-летняя девушка без прав села за руль чужой машины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском на улице Лукашевского сотрудники ДПС остановили автомобиль «Хонда Инспайр». За рулем оказалась 17-летняя девушка, у которой не было водительских прав. При этом владелец машины находился в салоне в качестве пассажира. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На место вызвали ее законного представителя, в присутствии которого составили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Юной нарушительнице грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а ее дело передано на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.

В отношении владельца автомобиля, который передал руль несовершеннолетней, возбуждено дело по части 3 той же статьи - штраф 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Камчатки вновь призывает родителей усилить контроль за досугом и передвижением своих детей. Такие случаи могут закончиться трагедией, и ответственность за это лежит не только на подростках, но и на взрослых, которые позволяют им садиться за руль.

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