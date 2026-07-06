В Уссурийске женщина пыталась украсть из детского магазина товары на 12 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске сотрудники Росгвардии пресекли попытку кражи из супермаркета детских товаров. Днем с охраняемого объекта на улице Некрасова поступил сигнал тревоги - продавцы заметили подозрительное поведение одной из посетительниц и нажали кнопку. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Когда женщину попросили показать содержимое сумки, она начала агрессивно сопротивляться. Прибывший наряд вневедомственной охраны быстро пресек ее действия.

В ходе разбирательства выяснилось, что 39-летняя женщина пыталась вынести из магазина около 40 наименований товаров на сумму более 12 тысяч рублей. Задержанную доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Теперь ей грозит административная или даже уголовная ответственность в зависимости от квалификации действий.

Всего за минувшую неделю сотрудники вневедомственной охраны Приморья 232 раза выезжали на объекты по сигналу «Тревога». 144 человека были доставлены в отделы полиции, из них 24 по подозрению в совершении преступлений, 25 за административные правонарушения.

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