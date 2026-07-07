В Елизово безработный мужчина за два дня украл из магазина семь колонок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Елизово полиция раскрыла серию краж из магазина бытовой техники. В период с 16 по 17 июня 2026 года 43-летний неработающий местный житель, ранее судимый за имущественные преступления, совершил несколько хищений умных колонок. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В первый день он взял одну колонку и продал ее за 2 тысячи рублей. На следующий день он повторил визит и похитил уже четыре устройства, выручив 8 тысяч. Спустя несколько часов вернулся в тот же магазин и украл еще две колонки, которые реализовал за 4 тысячи. Всего мужчина заработал на продаже 14 тысяч рублей, а общий ущерб компании составил 58 800 рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след злоумышленника. Фигурант признался, что совершил кражи из-за тяжелого материального положения. На него завели уголовное дело. Статья предусматривает до двух лет тюрьмы. Мужчине назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование завершено, и материалы уже направлены в прокуратуру для проверки законности принятого решения.

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