Жительница Приморья выплатила алименты за отца после запрета продавать квартиру Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Хасанском округе Приморья судебные приставы помогли взыскать алиментный долг, который перешел по наследству. После смерти мужчины его задолженность перед дочерью от второго брака, превышавшая 250 тысяч рублей, разделили между двумя наследниками: отцом и дочерью от первого брака. Однако старшая сестра долго уклонялась от выплаты своей части. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ситуация изменилась, когда пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий с ее недвижимостью. Девушка поняла, что без оплаты долга она не сможет продать, подарить или переоформить свою квартиру. Это стало решающим стимулом: она нашла 125 тысяч рублей и полностью погасила задолженность.

Деньги поступили на счет взыскательницы, и исполнительное производство закрыли.

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