Вулкан Шивелуч на Камчатке вновь выбросил пепел на высоту 10 км Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке 7 июля 2026 года в 12:38 по местному времени вулкан Шивелуч произвел очередной мощный выброс пепла. Столб поднялся на высоту около 10 000 метров над уровнем моря, что создает потенциальную угрозу для воздушных судов, пролетающих в этом районе. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Специалисты уже начали мониторинг распространения пеплового облака. Этот выброс стал продолжением активной фазы извержения, начавшейся еще в конце июня. За последние две недели Шивелуч несколько раз выбрасывал пепел на высоту от 9 до 12 километров, что уже привело к присвоению ему красного кода авиационной опасности.

Пока информации о выпадении пепла в населенных пунктах нет. Однако ученые предупреждают, что вулкан остается активным, и новые выбросы возможны в любое время. Жителей и туристов призывают не приближаться к опасной зоне и следить за официальными сообщениями.

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