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НовостиПроисшествия7 июля 2026 1:12

Вулкан Шивелуч на Камчатке вновь выбросил пепел на высоту 10 км

Пепловый шлейф может представлять опасность для авиации
Алина БОНДАРЕНКО
Вулкан Шивелуч на Камчатке вновь выбросил пепел на высоту 10 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке вновь выбросил пепел на высоту 10 км

Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке 7 июля 2026 года в 12:38 по местному времени вулкан Шивелуч произвел очередной мощный выброс пепла. Столб поднялся на высоту около 10 000 метров над уровнем моря, что создает потенциальную угрозу для воздушных судов, пролетающих в этом районе. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Специалисты уже начали мониторинг распространения пеплового облака. Этот выброс стал продолжением активной фазы извержения, начавшейся еще в конце июня. За последние две недели Шивелуч несколько раз выбрасывал пепел на высоту от 9 до 12 километров, что уже привело к присвоению ему красного кода авиационной опасности.

Пока информации о выпадении пепла в населенных пунктах нет. Однако ученые предупреждают, что вулкан остается активным, и новые выбросы возможны в любое время. Жителей и туристов призывают не приближаться к опасной зоне и следить за официальными сообщениями.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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