Суд взыскал компенсацию за гибель лесничего от лап тигра в Приморье Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке суд обязал работодателя выплатить два миллиона рублей компенсации морального вреда супруге лесничего, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Трагедия произошла в марте 2025 года в Красноармейском районе Приморья: лесничий в составе группы проводил плановое патрулирование леса и стал жертвой нападения тигра. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Расследование несчастного случая показало, что работодатель не обеспечил должные меры безопасности: сотрудник не прошел обучение по охране труда, а также не был обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Несчастный случай признали связанным с производством, однако руководство предприятия не предприняло попыток добровольно компенсировать моральный вред вдове. Тогда прокурор Красноармейского района подал иск в суд. В заявлении он указал, что гибель близкого человека причинила женщине тяжелые нравственные страдания. Судья изучил все обстоятельства и пришел к выводу, что требования прокурора обоснованы, и полностью удовлетворил иск.

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