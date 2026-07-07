На Камчатке 13-летний подросток на мопеде без шлема врезался в турник Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Елизове 6 июля на детской площадке у дома 1Б по улице Лесной 13-летний подросток, не имея прав, управлял мопедом «Хонда Дио» без шлема и защитной экипировки. Не справившись с управлением, он врезался в турник, после чего сразу уехал с места происшествия. Только через сутки он сам обратился за медицинской помощью и был госпитализирован. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Госавтоинспекция напоминает: управлять мопедами и скутерами разрешено только с 16 лет и при наличии прав категории «M» или «A1». Шлем и экипировка - единственная защита при падении, и их использование обязательно.

За нарушения несовершеннолетними административную и гражданско-правовую ответственность несут родители. Кроме того, оставление места ДТП даже без пострадавших влечет штраф по статье 12.27 КоАП РФ.

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