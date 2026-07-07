Пепел может выпасть в поселках после извержения Шивелуча на Камчатке Фото: Рушан КАЮМОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке 7 июля вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту около 10 тысяч метров. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, пепловое облако распространилось в юго-восточном направлении. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На его пути оказались поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово, где не исключается выпадение незначительного количества пепла. Вулкану присвоен «красный» код авиационной опасности, что означает потенциальную угрозу для полетов.

Ученые предупреждают: активность Шивелуча продолжается, и возможны новые выбросы. Специалисты ведут круглосуточный мониторинг, отслеживая движение пеплового шлейфа и его влияние на авиационное сообщение в регионе. Пока информации о выпадении пепла в населенных пунктах нет.

Жителям Усть-Камчатского округа советуют не паниковать, но быть внимательными: при выпадении пепла рекомендуется закрыть окна, ограничить время на улице и использовать маски. В случае ухудшения самочувствия - обращаться к врачам.

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