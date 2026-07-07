На Камчатке дебоширу, ударившему участкового, ужесточили наказание Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Олюторском районе Камчатки суд пересмотрел приговор в отношении 29-летнего местного жителя, который ударил участкового при исполнении служебных обязанностей. В апреле текущего года районный суд приговорил его к условному лишению свободы за применение насилия к представителю власти. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Однако прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляцию, указав на наличие рецидива и неэффективность условного наказания для исправления.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в селе Тиличики: нетрезвый мужчина оскорблял прохожих и вел себя агрессивно. Прибывший по вызову участковый потребовал прекратить хулиганство и пройти в отдел для составления протокола. В ответ дебошир нанес полицейскому несколько ударов.

Камчатский краевой суд изучил доводы прокурора и признал их обоснованными, отменив условное осуждение. Теперь осужденный проведет 1 год 8 месяцев в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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