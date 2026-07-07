В Кузбассе двое мужчин чуть не погибли от ядовитых паров в погребе с соленьями Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове двое мужчин едва не погибли, спустившись в погреб за соленьями. Они надышались ядовитыми газами без цвета и запаха, которые скапливаются в закрытых подвалах. Об этом сообщает «Сiбдепо».

Потеряв сознание, они оказались на грани жизни и смерти. Спасатели МЧС вытащили их из-под земли уже в критическом состоянии, без сознания. Врачи констатировали нарушения жизненно важных функций.

Бригада реаниматологов во главе с врачом Вадимом Куртуковым и медсестрами Анной Ерышевой и Татьяной Савельевой немедленно восстановила дыхание, подключила аппараты ИВЛ и провела интенсивную терапию. Состояние удалось стабилизировать, и через несколько дней пострадавших выписали домой. В Минздраве Кузбасса отметили, что мужчинам повезло: еще немного - и спасать было бы некого.

В преддверии сезона заготовок специалисты напоминают: перед спуском в погреб обязательно проветривайте его в течение нескольких часов. Токсичные газы не имеют запаха, поэтому нельзя полагаться на обоняние. Перед входом опустите зажженную свечу или спичку - если огонь гаснет, находиться в подвале смертельно опасно.

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