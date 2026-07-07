В Приморье продолжаются поиски пропавшего вертолета Robinson R-44 Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тернейском округе Приморья уже третью неделю продолжаются поиски пропавшего 21 июня вертолета Robinson R-44, который проводил мониторинг лесопожарной обстановки. На борту находились два человека, аварийный радиомаяк так и не сработал, что сильно осложняет работу спасателей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Во вторник, 7 июля, из Владивостока в поселок Светлая вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и кинологическим расчетом, а из села Рудная Пристань выдвинулась группа Находкинского поисково-спасательного отряда. Общая численность группировки - 95 человек.

Наземные группы продолжают прочесывать тайгу в сложных условиях гористой местности. Спасатели работают по несколько часов подряд, обследуя каждый квадратный километр.

В поисках участвуют десантники и парашютисты «Приморской авиабазы», а также сотрудники краевой поисково-спасательной службы. Координацию осуществляет Росавиация. Погода в районе пока позволяет вести работы, но труднопроходимый рельеф и полное отсутствие сигналов с маяков остаются главными препятствиями.

Ситуация держится на особом контроле Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Спасатели делают все возможное, чтобы найти пропавших.

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