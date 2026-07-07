В Приморье многодетная семья осталась без дома из-за короткого замыкания Фото: МЧС Приморья

В селе Ариадное Дальнереченского округа произошел пожар, который оставил без крыши над головой многодетную семью. Хозяйка услышала треск на веранде и увидела, как искрит розетка с включенной морозильной камерой. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Женщина мгновенно вывела четверых детей на улицу и вызвала добровольных пожарных. Однако, спасая детей, она не закрыла входную дверь, и поток воздуха усилил горение. Пламя охватило не только дом, но и автомобиль, зимнюю кухню и дровник. Люди не пострадали.

Дознаватели МЧС установили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.