Приморье и Сахалин отправили на экспорт 2,8 тысячи тонн рыбы и морепродуктов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае и Сахалинской области продолжается активный экспорт рыбной продукции. С 29 июня по 5 июля 2026 года Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило 305 партий рыбы и морепродуктов общим весом свыше 2,8 тысячи тонн. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

За неделю выдано 230 ветеринарных сертификатов формы 5i на продукцию водного промысла, из которых 9 - на Сахалине. Для вывозимых партий оформлено 543 сертификата здоровья, включая 98 сахалинских. Основные поставки направлены в Китай (458 сертификатов) и Республику Корея (85).

Помимо экспортных документов, оформлено 97 сертификатов при импортных перевозках. Чтобы гарантировать качество и безопасность товаров, инспекторы отобрали 239 проб от подконтрольной продукции: 15 - в рамках госзадания, 13 для мониторинга, 8 - по усиленному контролю и 203 - по заявкам владельцев продукции.

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