Выпускники Приморья показали 79 высших результатов на ЕГЭ

Выпуск 2026 года войдет в историю Приморья как один из самых успешных за последние годы Фото: Ольга ЮШКОВА.

Выпускники Приморского края в этом году установили своеобразный рекорд: на едином государственном экзамене зафиксировано уже 79 100-балльных результатов, причем 30 из них принадлежат школьникам из муниципальных образований. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Среди выдающихся достижений – сразу четыре 200-балльника и впервые в истории региона ученик, набравший максимальные 400 баллов по четырем предметам. Это Артем Шунтов из владивостокского лицея «Технический», который блестяще сдал русский язык, профильную математику, физику и химию.

Особого внимания заслуживают ребята, ставшие единственными стобалльниками в своих территориях. В Дальнегорске такой чести удостоился Назар Дубровский из школы №21, получивший 100 баллов по русскому языку. В администрации города отмечают, что юноша с первого класса показывал высокие результаты не только по русскому, но и по математике, информатике и английскому, регулярно побеждая на олимпиадах. А в поселке Кавалерово максимальный балл по физике покорил Макар Качимов из школы №2 – его успех, по словам педагогов, стал итогом глубокого понимания предмета и упорного труда.

В краевом министерстве образования отметили, что за четыре года средний балл по профильной математике вырос на 14 пунктов, по физике – на 15, по химии – на 7. Количество «двоек» заметно сократилось, а число стобалльников увеличилось более чем вдвое – с 33 в 2022 году до 79 в нынешнем.

Результаты резервных дней уже доступны в личных кабинетах выпускников, а у тех, кто хочет улучшить оценку, есть возможность пересдать предмет 8 и 9 июля.

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