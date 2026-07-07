17 миллионов рублей долга по доплатам к пенсиям погасили в Приморье

Положенных доплат не досчитались более тысячи пенсионеров Приморья Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае после вмешательства надзорного ведомства восстановлены социальные выплаты для пенсионеров. С жалобой на задержку региональной доплаты в Генпрокуратуру обратился житель Уссурийска — выяснилось, что за декабрь прошлого года многие пожилые люди, чье совокупное материальное обеспечение оказалось ниже прожиточного минимума, не получили полагающиеся им средства. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Проверка подтвердила, что проблема возникла из-за возврата неиспользованных бюджетных остатков в федеральную казну и передачи с 1 января 2026 года всех полномочий по этим выплатам Социальному фонду России.

Чтобы исправить ситуацию, прокуратура внесла представление заместителю председателя краевого правительства. В результате региональные власти оперативно изыскали средства и полностью погасили задолженность перед 1 137 пенсионерами – общая сумма выплат превысила 17,1 миллиона рублей. Все граждане получили долгожданные деньги в полном объеме.

Надзорное ведомство не ограничилось Приморьем. Так, по поручению окружного управления Генпрокуратуры аналогичные проверки начаты и в других регионах Дальнего Востока.

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