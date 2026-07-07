В Анадыре мошенники провалили попытку кражи денег со счета местной жительницы

Мошенники психологически воздействовали на жертву в течение нескольких дней Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Анадыря стала жертвой многоходовой схемы обмана, которая по счастливой случайности не лишила ее всех сбережений. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Чукотскому АО.

История началась 6 июля с сообщения от неизвестного – он предложил 44-летней женщине проверить, кто заходил в ее личный кабинет. После того как потерпевшая подтвердила, что сама не входила в аккаунт, ей позвонил незнакомец и сообщил о взломе. Войдя в систему, женщина обнаружила там доверенность, оформленную на гражданина недружественной страны.

Мошенник заявил, что документ принадлежит человеку в федеральном розыске, и для «решения проблемы» убедил установить на телефон стороннее приложение. Затем в беседу вступили еще два злоумышленника, которые представлялись сотрудниками финансового мониторинга и спецслужб из Москвы. Они запугивали потерпевшую уголовной ответственностью и требовали постоянного отчета о действиях. К счастью, когда через несколько дней женщина проверила счета в банке, выяснилось, что ее деньги не тронуты.

Потерпевшая обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.