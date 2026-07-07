Во Владивостоке расчистят почти 900 метров русла Второй речки

Работы по расчистке Второй речки продлятся два месяца. Фото: агентство по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморского края

Во Владивостоке стартовали работы по расчистке Второй речки – одного из ключевых водных объектов, от состояния которого зависит безопасность целого городского района. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Специалисты агентства по мелиорации и гидротехническим сооружениям уже приступили к демонтажу береговой линии. Тяжелые экскаваторы убирают камни, грунт и наносы, чтобы подготовить территорию к укреплению и предотвратить разливы воды в сезон дождей.

«Это важный этап для дальнейшего укрепления и долгосрочной защиты территории от последствий природных явлений. Здесь предстоит расчистить русло реки от наносных отложений, углубить дно, укрепить береговую линию», – отметил глава агентства Роман Голубев.

В планах – углубить дно, очистить почти 900 метров русла от многолетних отложений и укрепить береговую линию. Однако сроки работ растянутся примерно на два месяца: плотная городская застройка и обилие инженерных коммуникаций в районе реки требуют от специалистов предельной аккуратности и осторожности.

Параллельно аналогичные работы проводятся и на других реках Приморья – в Спасском, Лазовском, Дальнереченском, Красноармейском и Партизанском округах. Всего в работах задействованы 43 единицы техники и 46 человек, а совместно с региональным минГОЧС специалисты продолжают расчистку реки Объяснения в дальневосточной столице.

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