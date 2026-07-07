С дроппера из Ижевска взыскали 3,5 миллиона рублей в пользу жителя Приморья

Суд встал на сторону пенсионера из Приморья и вынес решение взыскать деньги с дроппера Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье суд встал на сторону пожилого мужчины, ставшего жертвой телефонных мошенников. Ему вернули 3,5 миллиона рублей, которых он лишился в 2024 году. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

В октябре 2024 года злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили 66-летнего уссурийца перевести все свои сбережения на безопасный счет. Так он лишился более 3,5 миллиона рублей, а деньги ушли на банковскую карту жителя Ижевска.

Уссурийский городской прокурор не оставил этот факт без внимания и обратился в Октябрьский районный суд Ижевска с иском о взыскании с пособника мошенников всей полученной суммы.

Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, постановив взыскать с ответчика не только основной долг в размере 3,5 миллиона рублей, но и проценты за незаконное пользование чужими средствами. Теперь исполнение этого судебного решения находится на личном контроле прокуратуры.

Помимо возврата денег, правоохранительные органы продолжают расследовать уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

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