В Уссурийске родителей подростка оштрафовали на 30 тысяч рублей за езду без прав

Сотрудники Госавтоинспекции провели уже 11-й рейд с начала сезона Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске сотрудники Госавтоинспекции продолжают серию рейдов по пресечению нарушений среди водителей мототранспорта – это уже 11-е мероприятие с начала сезона. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

За время проверок полицейские провели 42 профилактические беседы и составили 42 протокола. Но статистика заставляет задуматься – уже зафиксировано 22 ДТП с участием мотоциклистов, а число нарушений выросло на 62 процента по сравнению с прошлым годом. Особую озабоченность вызывает рост аварий с участием несовершеннолетних.

Во время одного из ежедневных дежурств инспекторы остановили 17-летнего подростка за рулем мотоцикла – он не имел водительского удостоверения и законных оснований управлять транспортом. На родителей нарушителя составили административный протокол, и теперь им предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

«В этом году есть рост по детям, которые получают тяжелые травмы. Это ребята 14-16 лет, встречаются и не достигшие 12 лет. Бывают очень серьезные случаи: это и сотрясение, и перелом основания черепа», – отметила инспектор по пропаганде отдела Госавтоинспекции по городу Уссурийску Екатерина Мурашко.

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