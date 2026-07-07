Во Владивостоке из-за невнимательности автомобилиста пострадал пассажир мопеда

Водитель иномарки не пропустил мопед, двигавшийся по главной дороге. Фото: полиция Приморья

Во Владивостоке в серьезном ДТП с участием водителя без прав пострадал пассажир мопеда. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

ДТП произошло вечером 6 июля на улице Ульяновская во Владивостоке. Там столкнулись Toyota Prius и мопед. По предварительным данным, 34-летний водитель иномарки, имеющий за спиной всего год стажа, выезжал со второстепенной дороги в сторону Тухачевского и не уступил дорогу двухколесному транспорту, который двигался по главной. За рулем мопеда находился 18-летний парень без водительских прав, а его пассажир-ровесник получил травмы и был госпитализирован. Медики назначили ему стационарное лечение.

Виновник столкновения за год лишь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и уже оплатил штраф, а освидетельствование показало, что оба водителя были трезвы. Однако последствия оказались серьезными: полиция возбудила дело по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью), а также вынесла определение за невыполнение требования уступить дорогу. Назначены экспертизы, по итогам которых будет принято процессуальное решение.

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