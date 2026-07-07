Жителя Надеждинского района арестовали по подозрению в убийстве знакомого

Дожидаться суда подозреваемый будет под стражей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Надеждинского района взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве, возбужденного по части 1 статьи 105 УК РФ. Фигуранту – 37-летнему местному жителю – избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ходатайство следователей было поддержано надзорным ведомством и удовлетворено судом. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

По данным следствия, преступление произошло в ночь с 3 на 4 июля в поселке Новом. В ходе конфликта в квартире жилого дома на улице Набережная подозреваемый нанёс металлическим предметом удар в область грудной клетки своему 39-летнему знакомому. Потерпевший с повреждениями сердца и легкого был экстренно госпитализирован, однако спасти его не удалось – мужчина скончался в больнице.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей и проводят необходимые экспертизы.

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