Участники СВО и их семьи могут получить бесплатную помощь психологов в Приморье

Помощь психолога может стать важным элементом адаптации участников СВО к мирной жизни Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В поликлиниках Приморского края участники СВО и члены их семей могут бесплатно получить медико-психологическую консультацию по полису ОМС. Для этого достаточно обратиться в регистратуру по месту жительства, к участковому терапевту или во время диспансеризации. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Во владивостокской клинической больнице №1 уже работают специализированные кабинеты, где проводят первичный осмотр и индивидуальные консультации, помогая своевременно выявить тревожные состояния, стрессовые реакции и депрессивные расстройства.

Психологи отмечают, что раннее обращение за поддержкой позволяет предотвратить развитие серьезных эмоциональных нарушений, проблем со сном и изменений в поведении. Консультации доступны не только при наличии острых трудностей, но и в профилактических целях – чтобы лучше понять свое состояние и получить рекомендации по сохранению психического здоровья. Помощь оказывается конфиденциально и направлена как на самих ветеранов, так и на их близких, которые также могут испытывать последствия длительного стресса.

«Иногда даже одной консультации достаточно, чтобы лучше понять свое состояние и получить рекомендации специалиста. Если человек сталкивается с тревогой, нарушением сна, эмоциональным напряжением или просто чувствует, что ему нужна поддержка, не стоит откладывать обращение. Психологическая помощь оказывается конфиденциально и помогает сохранить психологическое благополучие как самого человека, так и его близких», – отметил медицинский психолог владивостокской клинической больницы №1 Дэниил Кнаус.

На сегодняшний день в Приморье медицинскую реабилитацию уже прошли 327 ветеранов СВО, еще более 150 человек продолжают восстановительное лечение.

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