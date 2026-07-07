На Морском кладбище Владивостока задержали иностранных граждан

У иностранных граждан проверили документы, и четверых из них привлекли к ответственности Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД Приморья совместно с прокуратурой и дружиной «Тигр» провели внеплановую проверку на Морском кладбище Владивостока. Поводом для рейда стали жалобы местных жителей на привлечение иностранцев для хозяйственных работ на территории погоста. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

В ходе мероприятия полицейские проверили документы у 40 иностранных граждан, четверо из которых были задержаны и доставлены в Управление для составления протоколов.

В отношении двух иностранцев составили протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ). Им назначены штрафы и принудительное выдворение за пределы страны – до исполнения решения они будут находиться в Центре временного содержания в Артеме.

Еще два гражданина привлечены к ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление трудовой деятельности, им также выписаны денежные взыскания.

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