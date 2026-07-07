Суд обязал снести двухэтажный самострой на улице Фрунзе в Артеме

Собственник возвел здание без разрешительных документов. Фото: пресс-служба прокуратуры Приморского края

Прокуратура Артема через суд добилась сноса двухэтажного здания, самовольно возведенного на улице Фрунзе. Как выяснилось в ходе проверки, собственник – юридическое лицо – построил объект без разрешительной документации и проекта, а также частично занял земли федеральной собственности. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

Кроме того, функциональное назначение постройки не соответствовало разрешенному использованию участка. Земля расположена в производственной зоне, где размещение объектов бытового обслуживания граждан не предусмотрено градостроительным регламентом.

Прокурор города обратился в суд с иском о признании здания самовольной постройкой и его сносе. Суд полностью поддержал требования надзорного ведомства и обязал собственника освободить участок путем демонтажа строения. Решение было обжаловано ответчиком, однако апелляционная инстанция оставила его без изменений, и документ вступил в законную силу.

Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры Артема.

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