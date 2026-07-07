Температура воды в заливах и бухтах Приморья будет колебаться в районе 18-20 градусов тепла Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

8 июля погоду в Приморском крае будет определять атмосферный фронт. Ночью в западных районах пройдут небольшие, местами умеренные осадки. Днем дожди усилятся до сильных, в отдельных муниципалитетах возможны грозы. Ветер южный, умеренный, днём на побережье – сильный. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Столбики термометров покажут ночью +15…+20°C, днем воздух прогреется до +23…+28°C, однако на побережье будет прохладнее – всего +15…+20°C.

Во Владивостоке синоптики прогнозируют облачную погоду с дождём и туманом в ночные и утренние часы, днем осадки станут сильными, возможна гроза. Ветер юго-восточный, умеренный, утром и днем – сильный. Температура воздуха ночью составит +16…+18°C, днём – только +18…+20°C. В Уссурийске дождь временами будет сильным, температура поднимется до +22…+24°C. В Находке во второй половине дня ожидаются интенсивные осадки, дневной максимум – +20…+22°C.

Температура воды в Амурском заливе – +19°C, у побережья Находки – +18°C, в заливе Посьета – +20°C.

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