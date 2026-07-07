«Сап Фест» во Владивостоке соберет рекордное число участников

Организатора фестиваля ожидают рекордное число участников Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

8 и 9 августа на пляже Патрокл во Владивостоке в третий раз пройдет фестиваль пляжных видов спорта «Сап Фест». Организаторы ожидают около 1,5 тысячи участников – это станет рекордом за всю историю мероприятия. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Вход для зрителей будет свободный: горожане и гости Владивостока смогут бесплатно наблюдать за соревнованиями, поддерживать спортсменов и провести выходные на обновленной территории. Регистрация для желающих принять участие уже открыта.

В этом году фестиваль расширится до двух полноценных дней. В программу включены классические и новые дисциплины: пляжный волейбол на современных кортах, гонки на сапбордах, соревновательный забег и гребля.

Изюминкой события станут шоу-форматы – сап-карнавал и карнавальный забег, где участники смогут проявить фантазию в создании костюмов. Победителей в этих номинациях ждут специальные призы за оригинальность и креатив. Общий призовой фонд фестиваля составляет 1,5 миллиона рублей, а все зарегистрированные спортсмены получат памятный мерч и медали.

Для гостей будет работать фудкорт, интерактивные зоны для детей и взрослых, фотозоны и сцена с живой музыкой. Пляж Патрокл, где сейчас завершается третий этап благоустройства, примет посетителей с обновленной инфраструктурой и современными площадками для спорта.

«Мы хотим сделать «Сап Фест» не просто соревнованием, а семейным праздником спорта и творчества. В этом году мы расширили программу, добавили яркие карнавальные забеги и ждем рекордное число участников. А обновленный Патрокл станет идеальной площадкой для этого действа», – отметили организаторы мероприятия.

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