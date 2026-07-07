Бастрыкин взял на контроль дело об истязании женщины в Приморье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту систематического избиения женщины в Приморском крае. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Как сообщалось в эфире федеральной правовой программы, мужчина на протяжении двух лет истязал свою супругу, нанося ей тяжелые травмы, включая черепно-мозговые. После огласки в СМИ следственные органы завели дело по статье 117 УК РФ (истязание).

Глава СК России поручил руководителю краевого следственного управления Эдуарду Трубчику представить доклад о ходе расследования, а также отдельно разобрать доводы, изложенные в телесюжете.

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